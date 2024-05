Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel por burlarse de usuario: "Esa es la verdadera"

La exconductora de televisión Gisela Valcárcel ha mantenido distancia de la pantalla y de los escándalos últimamente, pero recientemente ha llamado la atención de todos tras realizar una transmisión en vivo. Durante esta ocasión, la conocida 'Señito' decidió burlarse de un usuario que le escribió "fingi", lo que provocó una defensa contundente por parte de Rodrigo González y duras críticas hacia la figura pública.

Como es sabido, la madre de Ethel Pozo ha utilizado sus redes sociales para respaldar el contenido de América Hoy y, en especial, para defender a las presentadoras del programa, como Brunella Horna. Sin embargo, en este caso, también se tomó un momento para responder de manera inapropiada a los cibernautas, lo que enfureció a Peluchín al considerarlo una sexualización indebida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel sorprendió con su reacción ante el comentario del usuario llamado Fernando, quien la calificó de "fingi". En respuesta, Gisela hizo gestos que insinuaban actitudes femeninas por parte de la persona que hizo el comentario. Rodrigo González intervino inmediatamente para reprocharle su actitud.

"Me parece un poco faltó de recursos de que cuando algo te diga 'fingi' en diminutivo... tu uses el recurso, cómo decirlo, de mariconear a alguien que te lo pone. Esa en la verdadera Gisela, esa no la de oremos, la encomendémonos, la de los salmos, no la de oh Jesús, mi señor... esa es Gisela Valcárcel, la que le dicen algo contrariado que pudo dejarlo pasar. Tu controlas qué quieres que salga y responder y quiere a través de la sexualidad menospreciar a alguien", manifestó.

También generó indignación a Magaly Medina

Es importante recordar que la presentadora Magaly Medina señaló que Gisela Valcárcel no reconoció el talento de Giselo durante su transmisión en Instagram, enfocándose únicamente en destacar a las presentadoras principales de su programa 'América Hoy'. "Eres muy mezquina con Edson (Dávila). A él no lo menciona y dice que las columnas vertebrales son Brunella, Janet y Ethel", dijo la 'Urraca'.

"Pero qué me dices de alguien que aporta espontaneada, humor. Es la parte más divertida de las mañanas, sobretodo cuando las trolean. Lo desconoce, pero me ha parecido una persona que aportan con su humor, es agudo y es un poco miserable no reconocerle. Hasta un poco discriminador. El único por talento por desarrollar es Giselo. Es un diamante en bruto", agregó la periodista Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel.