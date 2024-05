¡Se defiende! Gabriela Serpa niega ser cómplice de su ex en estafas: "Totalmente falso"

Durante este último jueves, la actriz cómica Gabriela Serpa y su abogado estuvieron en el set de Magaly Medina para hablar de las múltiples denuncias en contra de la expareja de la modelo. Y es que Gonzalo Méndez se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado de estafa.

Ante ello, se ha relacionado a la modelo Gabriela Serpa a estas estafas. No obstante, ella decidió aclarar estas acusaciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gabriela Serpa niega estar implicada en estafas

José Antonio Icaza, una de las víctimas, declaró que Gabriela Serpa estaba informada sobre las actividades fraudulentas de su entonces pareja. Él menciona que entregó a Méndez en varios momentos una cantidad considerable de dinero, alcanzando un total de 370 mil soles.

"Yo tengo en casa de playa en Punta Negra y mi contacto lo trae (a Gonzalo Méndez) y viene Gabriela (Serpa), ella estaba ahí al costado, ella no puede decir que no sabe nada (...) Ella sabía todo", aseguró. Este testimonio es parte de las reiteradas acusaciones que han salido a la luz contra Méndez.

Ante ello, las acusaciones fueron rechazadas por la hermana de Claudia Serpa en el programa televisivo. "Quiero aclarar por esta persona que ha salido y ha dicho que yo he estado en una reunión con él, que yo he visto todo, eso es totalmente falso. Nunca me reuní, nunca he estado presente en su negociación, no conozco al señor", afirmó en el programa Magaly TV La Firme.

Gabriela Serpa reiteró en el programa que no está vinculada de ninguna manera con las actividades fraudulentas atribuidas a su exnovio. Por el contrario, ella misma es una de las perjudicadas, ya que ha sufrido pérdidas económicas y daños a su reputación.

Afirma que es una víctima más

En esa misma línea, la modelo también reveló que fue una de las víctimas de las estafas de su expareja. "Yo confié tanto en él que hasta hice invertir a mi papá, él también perdió dinero", declaró la integrante de 'JB en ATV'. Durante la entrevista, Serpa intentó justificarse ante las acusaciones en su contra, compartiendo información sobre las circunstancias en las que realizó transferencias de dinero a su expareja.

"Me dijo que su cuenta sería cerrada por la Sunat, por lo que necesitaba que yo hiciera la transferencia", dijo la modelo. "Él me pidió 30 mil soles en abril, prometiendo devolverme mil soles adicionales. Me devolvió 31 mil soles al día siguiente, pero después me pidió 35 mil soles más y no me devolvió nada", agregó Gabriela Serpa en el programa de Magaly Medina.