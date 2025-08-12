"Si quieres dime mujeriego": Josimar lanza nuevo tema en medio de la polémica con su 'prima' y María Fe

El cantante de salsa Josimar ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción, en medio de la polémica que enfrenta por su presunta infidelidad a su novia María Fe Saldaña, con quien hace solo unos meses tuvo a su segundo hijo. La noticia ha generado gran revuelo.

Josimar lanza su tema 'El Mujeriego'

Josimar anunció su nuevo tema a través de redes sociales y, rápidamente, causó impacto debido a que la letra parece aludir a su fama de "mujeriego". En la canción expresa abiertamente que no desea compromiso y prefiere la soltería, lo que ha despertado aún más comentarios sobre su vida personal.

El estreno se produce pocos días después de que Magaly Medina revelara supuestas conversaciones entre Josimar y una joven venezolana residente en España, con quien le habría sido infiel a la madre de sus hijos. La coincidencia entre la polémica y el contenido del tema no ha pasado desapercibida.

"Borré cassette, mujer, y fue de tanto beber. Tal vez besé a una mujer que no era usted, con mucha pena le digo que no hay nada que hacer. Si quieres, dime mujeriego, borracho, loco y parrandero. Perdona lo que te digo, pero en cuestión de amores soy un hombre sincero", canta en la primera parte.

En el cierre de la canción, Josimar agrega: "Si quieres, de mujeriego, borracho, loco, parrandero, soy de todas las mujeres, no te ilusiones conmigo, soy de todas las mujeres, no te ilusiones conmigo, porque yo a todas las quiero. Yo siempre he sido un mujeriego, borracho, le paso mejor soltero, no me enredo con amores, porque yo a todas las quiero".

Con una sonrisa en el rostro mientras interpreta el tema, Josimar ha dejado a sus fans y críticos con opiniones divididas. Algunos lo ven como una confesión abierta, mientras que otros lo consideran simplemente parte de su estilo provocador.

Las acusaciones contra Josimar

Durante el programa 'Ponte en la cola', la joven Verónica González se comunicó con los conductores para contar su verdad. Es así como reafirma que tuvo una relación íntima con Josimar durante su estadía en España. Además, comenta que debido a su forma de actuar del salsero, decidió a guardar pruebas para probar todo.

"Hemos tenido una relación íntima de pocas horas y hasta nos conocimos, fuimos a un hotel, a su concierto y hubo ese 'feeling', ese coqueteo. Me prometió cosas, me dijo cosas que a mí no me parecieron. 'No, yo tengo que tomar cartas' y empecé a guardar pruebas, actualmente me está acusando de extorsión y no es así", expresa en vivo la venezolana.

Es así que, el lanzamiento de esta canción ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que Josimar se burla de la polémica, otros creen que simplemente aprovecha su estilo y fama para convertir la controversia en una estrategia musical llamativa.