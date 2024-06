Aída Martínez disfruta su soltería tras separarse, pero revela: "A chicas como yo, nos faltan pretendientes"

Aída Martínez ha elegido disfrutar de estar soltera tras dejar su matrimonio atrás. Cinco meses después de su separación, la modelo menciona que su carácter decidido hace que los hombres duden antes de acercarse a ella.

Aída Martínez ha decidido disfrutar de su soltería y dejar atrás su matrimonio. A cinco meses de haberse separado, la modelo y empresaria ha dejado claro que su fuerte carácter hace que los galanes piensen dos veces antes de cortejarla.

Solterita y feliz. La popular Aída Martínez está felizmente soltera.

Los pretendientes se espantan. Aunque parezca difícil de creer, Aída asegura que los pretendientes escasean para mujeres empoderadas como ella.

Además, Aída destacó que muchas mujeres en Perú prefieren ser mantenidas, algo que no va con su estilo de vida.

La modelo también negó tajantemente haber sido mantenida por algún hombre.

"Nunca un hombre me ha mantenido, no sé cómo es que te mantengan o te llenen de regalos, nunca me ha pasado", declaró.