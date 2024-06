¿Enemistadas? Daniela Darcourt habla sobre Yahaira tras entrevista a Sergio George: "Se saca la mi***a"

La entrevista que Sergio George le brindó a Yahaira Plasencia sigue generando polémica en el espectáculo nacional, especialmente porque el productor musical cuestionó el talento de Daniela Darcourt, por lo que ahora la salsera salió al frente para responderle al productor y aclarar si tiene una amistad con 'La Patrona'.

La intérprete del 'Señor mentiras' estuvo presente la tarde de ayer en 'El reventonazo de la chola' y se mostró sumamente afectada por los comentarios de Sergio, indicando que fue él quien la contactó primero con la intención de trabajar, pero nunca llegaron un acuerdo.

"Si vamos a hablar con verdades, hablemos con verdades, quien cogió el teléfono y me llamó fue él, él me propuso muchas cosas de trabajo", expresó.

En otro momento de la entrevista, Daniela también habló sobre su colega musical, Yahaira Plasencia, quien nunca la defendió de los comentarios de Sergio. Sin embargo, Darcourt halagó el esfuerzo que Yahaira hace día a día en sus diferentes actividades, incluso dijo que se han cruzado en varios eventos.

"A Yahaira le mandé todas las bendiciones como siempre lo he hecho, yo sé que la gente no lo sabe porque no lo divulgamos ni lo hemos puesto, pero hemos compartido en eventos sociales muy discretamente sin que entere más una vez", contó en diálogo con Ernesto Pimentel.