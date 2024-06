¡Afectada! Daniela Darcourt se quiebra al hablar sobre las críticas de Sergio George: "Quien me llamó fue él"

Daniela Darcourt no soporto más, y pese a que hace unos días se mostró fuerte tras las fuertes críticas que Sergio George hizo en su contra, ahora la cantante brindó una entrevista en la que se quebró al escuchar las palabras del reconocido productor musical.

Cómo se recuerda, Sergio George se presentó en el podcast de Yahaira Plasencia hace unos días y dejó entrever que la interprete de 'Señor Mentiras' compraba vistas en YouTube para inflar sus cifras y realzar su éxito.

Ante esto, Daniela se presentará esta tarde en 'El Reventonazo de la Chola' y según se pudo ver en el avance del programa, la cantante de salsa se confesó en una íntima entrevista con Ernesto Pimentel.

"El que me llamó fue él (...) Lo único que ha hecho es minimizar el trabajo de los jóvenes o talentos de un país", dijo Daniela al borde del llanto y sumamente afectada.

La entrevista completa se transmitirá esta tarde en América TV y se espera que Daniela hable más sobre los comentarios de Sergio George y cuente más detalles de su exitosa carrera musical.

Hace unos días, el exmanager y productor de Yahaira se confesó en el podcast de la artista y generó polémica al minimizar las cifras que Daniela Darcourt tiene en su canal de YouTube.

"Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas", dijo en un inicio deslizando que las cosas no sería como parecen y sus reproducciones serían mucho menos de lo que reflejan.