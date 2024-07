¡Enojado! Maluma protagonizó tenso momento contra hinchas argentinos durante la final de la Copa América

La noche del 14 de julio de 2024 será recordada como una de las más desalentadoras para los aficionados del fútbol colombiano. La selección cafetera, con el fervoroso apoyo de Maluma entre sus seguidores, sufrió una amarga derrota ante Argentina en la final de la Copa América, perdiendo así la oportunidad de conquistar el trofeo por segunda vez en su historia.

Ante ello, se viralizó un video en donde se puede ver al cantante discutiendo acaloradamente contra un grupo de hinchas argentinos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Maluma protagoniza discusión con hinchas argentinos

Maluma, el conocido cantante colombiano y ferviente seguidor del fútbol, estuvo presente en el partido en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Las cámaras lo mostraron visiblemente afectado y alterado, aparentemente debido a las decisiones arbitrales durante el encuentro, emociones que reflejaban a millones de colombianos que ansiaban ver a su equipo coronarse campeón.

@chicanoticias #MUNDO Maluma se enfrentó a hinchas Argentinos tras la derrota Maluma se enfrentó con hinchas de Argentina en la final de la Selección Colombia en Copa América Maluma, reguetonero reconocido por su pasión por el fútbol, tuvo un cruce con los aficionados de la Selección de Argentina. Conforme quedó registrado en una grabación difundida por el medio argentino Diario Olé, Maluma estaba bastante molesto en el palco. De hecho, según se observa en las imágenes, el reguetonero se paró en el borde de su cabina para reclamar. Los hinchas argentinos, contentos por el triunfo, apenas se reían de verlo fastidiado. Por fortuna, el cruce solo fue verbal y no se registraron agresiones en esa zona del estadio. ♬ sonido original - CHICA NOTICIAS

El mal ánimo de Maluma no se quedó en las gradas del estadio, ya que en las redes sociales se viralizó un video en el que se le ve discutiendo acaloradamente. Al principio, se pensó que el reguetonero estaba criticando al árbitro asistente de vídeo, conocido como VAR, por no sancionar un penal a favor de Colombia. Sin embargo, más tarde se aclaró que su enojo estaba dirigido hacia los hinchas argentinos, con quienes tuvo una fuerte discusión que no pasó desapercibida.

Algunos afirmaban que Maluma expresaba la frustración de los verdaderos aficionados colombianos hacia el arbitraje, mientras que otros opinaban que no debería haber actuado así con los seguidores del equipo rival, dado que ellos no tenían control sobre las decisiones en el campo de juego.

Controversia por decisión del VAR

El encuentro estuvo marcado por la polémica, especialmente relacionada con el uso del VAR. En el segundo tiempo, una jugada donde se cuestionó un posible penal a favor de Colombia no fue sancionada, lo cual provocó una gran indignación. A pesar de la revisión del árbitro, la decisión de no conceder el penal desencadenó la furia tanto de los jugadores colombianos como de los aficionados.

La controversia se agudizó cuando Maluma, en un video, expresó su frustración aparentemente por las decisiones arbitrales y se mostró molesto con los hinchas del equipo rival. Mientras tanto, Ryan Castro, el cantante que interpretó la canción oficial de la selección, "El ritmo que nos une", lo sostuvo para evitar que cayera del palco, mientras los aficionados argentinos respondían burlándose y con insultos, lo cual se volvió viral en las redes sociales.