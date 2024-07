Gisela Valcárcel genera preocupación al ser internada en una clínica por varios días: ¿Qué le pasó?

Gisela Valcárcel se encuentra retirada de la pantalla chica, pero constantemente genera titulares por su gran actividad en redes sociales. Esta vez, la 'Señito' género preocupación en sus seguidores al informar que se internaría una particular clínica durante durante varios.

A través de sus redes sociales, la madre de Ethel Pozo estuvo compartiendo detalles de su viaje a México y parece que en busca de mejorar su bienestar personal e invertir en su salud, la exconductora de televisión decidió internarse en una clínica, que a su vez funciona como hotel y spa.

¿Qué le pasó a Gisela Valcárcel?

Afortunadamente la expresentadora de 'El Gran Show' se encuentra bien de salud, pero asegura que tomó la iniciativa de internarse en una particular clínica en busca de perpetuar su bienestar físico y emocional. Gisela mostró parte de las instalaciones del lugar y agregó: "Así empieza esta especie de retiro de unos días. En esta clínica-hotel-spa".

En otras imágenes que Gisela compartió también asegura que se someterá a varios procedimientos. "Inicio de pruebas", expresó. Además, una maquina indicó los resultados que se le entregarán a la figura televisiva.

Gisela Valcárcel en historias

El reconocido productor musical Sergio George finalmente habló sobre los rumores que lo vinculan románticamente con Gisela Valcárcel. Durante una entrevista en el podcast de Yahaira Plasencia, "Hablando con la Yaha", Sergio aclaró la situación y sorprendió con sus declaraciones.

Desde que trabajaron juntos en el programa "El artista del año", Sergio George y Gisela Valcárcel han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha generado rumores de una relación amorosa. Sin embargo, Sergio decidió aclarar estos rumores durante su charla con Yahaira Plasencia.

"No, 'come on, men' (¡no bromees, hombre!), ¿cómo que voy a estar con Gisela? ¿Por qué con Gisela? Gisela es como una... Mira, yo tenía dos hermanas que fallecieron, ahora quedé solo en mi familia. Éramos cinco, mis dos hermanas fallecieron y mis papás también. Gisela es literalmente como una hermana mía", afirmó Sergio George.