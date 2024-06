¡Polémico! Magaly Medina explotó contra Yahaira Plasencia tras llamar 'reina del Perú' a Gisela

¡Se prendió la polémica! Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a Yahaira Plasencia, quien en su podcast afirmó que Gisela Valcárcel es la única "reina del Perú". La conductora de "Magaly TV La Firme" no se anduvo con rodeos y lanzó fuertes críticas contra la salsera.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia se intensificó luego de que la salsera afirmara que Gisela Valcárcel es la "reina del Perú". Magaly no se quedó callada y le respondió con duras palabras, defendiendo su posición en la televisión peruana.

El comentario de Yahaira. Todo comenzó cuando Yahaira Plasencia, en una entrevista con Sergio George para su podcast, soltó una frase que no pasó desapercibida.

Magaly no tardó en reaccionar. En su programa, respondió con dureza: "Ah no, esta grosería. Habla del nivel que tiene esta chica. Habla como bataclana barata, sin cultura, sin ápice de fineza".

La conductora no se guardó nada y dejó claro lo que piensa sobre Yahaira.

Magaly también tuvo cuestionables comentarios sobre la forma en que Yahaira se expresó.

La conductora de "Magaly TV La Firme" también aprovechó para cuestionar la carrera de Yahaira.

Magaly dejó claro que no necesita reunirse con nadie para armar escándalos.

"No le hago reverencia a nadie por más que sea productor de muchos artistas famosos. Me junto con quien me da la gana, en mi programa nunca me reúno con ninguno de mis entrevistados. Yo no armo circos, esos se arman solos", afirmó, rechazando las acusaciones de Sergio George.