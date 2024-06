Jefferson Farfán recuerda el tenso momento cuando rechazó entrevista de Magaly Medina: "Comenzó a gritar"

En una entrevista exclusiva en el programa 'La Fe de Cuto', conducido por Cuto Guadalupe, Jefferson Farfán compartió detalles inéditos sobre su fallida entrevista con Magaly Medina durante su estancia en Rusia hace varios años. Incluso, detalló cómo reaccionó la 'Urraca' cuando el '10 de la calle' rechazó la entrevista.

Recordemos que ambos han tenido diferencias en el pasado que han terminado en un juicio mediático. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán revela incómodo momento con Magaly Medina

Según relató la 'Foquita' Farfán, la llegada inesperada de la 'Urraca' a su casa en Rusia fue una total sorpresa. Farfán explicó que no sabía de antemano que ella sería quien lo entrevistaría. "No entendí qué hacía buscándome en Rusia para hacerme una entrevista que supuestamente ya estaba pactada. Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría", comentó el exfutbolista.

La entrevista fue coordinada por alguien de Latina, quien le aseguró a Farfán que la conversación se enfocaría en temas futbolísticos, específicamente en el Mundial de Rusia 2018. "El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba a ser por el tema del mundial de Rusia pero con un programa deportivo. Yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial", explicó.

No sabía que la entrevista era con la 'Urraca'

Un día antes de la entrevista, Jefferson Farfán fue invitado a una cena a la que no pudo asistir debido a que estaba concentrado con el Lokomotiv. La sorpresa llegó al día siguiente cuando su primo, quien estaba cocinando en su casa, le informó que Magaly Medina estaba allí, acompañada por su esposo, el coordinador y el camarógrafo de su programa.

"Yo sorprendido porque obviamente no estaba en mi mente que la entrevista iba a ser con la señora. Yo me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto", narró para el programa del Cuto.

Jefferson Farfán decidió no aceptar la entrevista con Magaly Medina debido a sus diferencias personales. Por esta razón, le comunicó al coordinador que la entrevista no se llevaría a cabo y les pidió que se retiraran de su casa. "Me dijo que todo se había dado de última hora y le dije 'no va'. El chico subió al segundo piso, me comenzó a hablar, es más ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que por favor, pero le dije que no, que la entrevista no iba", contó.

Mientras esto ocurría, Magaly Medina, quien estaba en la planta baja de la casa, comenzó a inquietarse y llamaba repetidamente al coordinador para averiguar lo que estaba sucediendo. "Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y Julio me decía 'por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar', le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino", dijo Jefferson Farfán.