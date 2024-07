Mariella Zanetti a Pamela López y Pamela Franco por Cueva: "Yo no me pelearía por esa cosita"

La exvedette Mariella Zanetti no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Pamela López y Pamela Franco en medio del escándalo protagonizado por el futbolista Christian Cueva. Zanetti no pudo evitar comentar al respecto, dando su punto de vista de manera contundente.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Mariella Zanetti opinó sobre el tema, diciendo que Pamela Franco y Pamela López son "muy regias" para estar llorando por el popular "Aladino". Con su característico tono frontal, la actriz comentó que no entiende por qué pelearse por Cueva.

"Yo de verdad, no sé qué le habrán visto (a Cueva). Pamela Franco es regia, espectacular, con el cuerpo que tiene. Y la otra que es hermosa también, tiene un cuerpazo. Las dos son bellas. No sé, no quiero hablar mal, pero yo no me pelearía por esa cosita (Christian Cueva), no lo veo gran cosa pero algo de bueno tendrá" , expresó Zanetti, dejando claro que no considera a Cueva alguien por quien valga la pena pelearse.

Además, le dio un consejo a Pamela López, aún esposa de Cueva, quien ha sido vinculada a Iván Villacorta. Zanetti expresó que le desea lo mejor y que aprenda de lo sucedido. Afirmó que sería lindo que su hija sea nueva integrante de la orquesta de Villacorta.

Cabe señalar que el escándalo se desató cuando se descubrió que Christian Cueva habría mantenido una relación sentimental con Pamela López y Pamela Franco al mismo tiempo. Esta situación provocó un tenso enfrentamiento entre ambas mujeres y generó mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Lo que parecía ser cosa del pasado, volvió al presente con un polémico cumpleaños.

En una entrevista en el programa "Estás en Todas", Mariella Zanetti también reveló un conflicto que tuvo con su amiga de muchos años, Tula Rodríguez. Según la actriz cómica, tuvieron desacuerdos debido a una relación amorosa que ella mantenía y que no era bien vista por Tula.

Mariella Zanetti relató un incidente en el que tuvo una discusión con Tula Rodríguez cuando prefirió irse de la discoteca con su entonces pareja en lugar de quedarse con su amiga. Esta situación se dio porque Tula no estaba de acuerdo con la relación de Mariella con ese hombre.

"Una vez creo que sí discutimos boca a boca. Ella no estaba tan de acuerdo con un ex y me acuerdo que un día salimos a una discoteca y me encontró al pata con el que yo estaba en la discoteca y él quería irse conmigo y Tula no me dejaba ir y era una discusión porque los dos se odiaban y al final me fui con él obvio. Ya mi amiga que no moleste, que me deje ser feliz", reveló Zanetti, destacando que finalmente decidió seguir sus propios deseos.