Edson Dávila revela el verdadero motivo por el que Melissa Paredes salió de 'América Hoy': "La gente es cruel"

La actriz Melissa Paredes había sido retirada de 'América Hoy' tras su ampay con Anthony Aranda hace unos años. Esta acción fue fuertemente criticada en redes sociales, especialmente porque los usuarios consideraron que el trato hacia otros conductores tras recientes ampays, fue diferente al que recibió la modelo Paredes en su momento.

En este contexto, Edson Dávila, 'Giselo', fue entrevistado recientemente por Andrea Llosa y reveló los que serían los verdaderos motivos por los que América Televisión decidió retirar a Melissa Paredes del programa. Conoce más detalles a continuación.

Hace algunos años, la salida de Melissa Paredes de 'América Hoy' generó mucha controversia en su momento. Ahora, Edson Dávila, miembro del programa, rompió su silencio y reveló detalles desconocidos sobre este abrupto despido, ya que algunos televidentes no estuvieron de acuerdo por la decisión arbitraria.

"La gente es cruel, es la gente y recuerda que el programa es un programa hecho para mujeres (...) Me hubiese gustado que siga Melissa Paredes, pero no se puede. Recuerda que los programas se basan en auspiciadores y mucho más. Un programa sin auspiciadores (no va). Entonces ya ni siquiera depende del productor, es depende del auspiciador, si no quiere tener a esta persona", sostuvo Edson Dávila en el podcast de Andrea Llosa.