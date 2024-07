Brunella Horna pide a Pamela Franco que vuelva a Perú para cuidar de su hija: "Coges tus 800 dólares"

Brunella Horna no pudo contenerse y lanzó duras críticas hacia Pamela Franco, quien desde Europa reveló que su hija está hospitalizada en Perú. La conductora de "América Hoy" exigió a la cantante que regrese de inmediato para cuidar de su pequeña, priorizando su rol de madre sobre sus compromisos laborales.

En el reciente programa de "América Hoy", se habló sobre la noticia de que la hija de Pamela Franco está internada en una clínica. Mientras Janet Barboza mostró su apoyo a Pamela, quien no puede estar con su hija debido a sus compromisos en Europa, Brunella Horna expresó su desacuerdo y criticó a la cumbiambera por no regresar al Perú.

"Yo sí pienso que ella debería dejar todo allá, que no le importen los contratos y que luego negocie para venir a Perú. Si tu hija está enferma, coges tus 800 dólares que le puede costar el pasaje y vienes. Ella tiene muchísimo dinero, ella gana mucho en los shows, primero es tu hija" , dijo Brunella con indignación.

Pamela Franco se quiebra al hablar de la hospitalización de su hija. Pamela Franco, visiblemente afectada, confesó entre lágrimas que su hija está con la nana y que su papá está de gira. A pesar de esta difícil situación, Pamela sigue cumpliendo con sus presentaciones en Europa, lo que generó la reacción de Horna.

"No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita", dijo la exvocalista de Alma Bella con un rostro evidentemente desencajado y preocupado.