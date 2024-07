Pamela Franco preocupada por hospitalización de su hija mientras ella está en Europa: "Está con la nana"

Pamela Franco no la está pasando bien durante su gira musical por Europa, ya que en una reciente conferencia de prensa reveló que su pequeña hija está hospitalizada. Aunque también aseguró que la menor está siendo cuidada por sus familiares y la nana que le contrató.

Una usuaria de TikTok llamada @la.vitteri mostró un video en el que Pamela Franco confiesa que está pasando un mal momento y descartó que el motivo sea los rumores de su posible relación con Christian Cueva, sino por la salud de su pequeña hija de poco más de dos años.

"No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita", dijo la exvocalista de Alma Bella con un rostro evidentemente desencajado y preocupado.