Pamela Franco cuenta cómo se siente cuando le gritan "Cueva" en sus conciertos: ¿Qué dijo?

Pamela Franco, la conocida cantante, se sinceró en una entrevista con "América Hoy" sobre cómo se siente cuando el público menciona el nombre de Christian Cueva durante sus conciertos. Actualmente, Pamela está de gira por Europa, y enfrentó esta situación incómoda en Milán, Italia.

En una entrevista con "América Hoy", Pamela Franco habló sobre sus sentimientos cuando en sus conciertos le gritan el nombre de Christian Cueva. La cantante aseguró que no le molesta que le recuerden a Christian Cueva durante sus presentaciones.

"No me incomoda" , afirmó la cantante, a pesar de que a principios de año pidió que dejaran de vincularla con el futbolista y hasta le pidió disculpas a Pamela López, la esposa de Cueva.

Durante su concierto en Milán, algunos asistentes comenzaron a gritar "Cueva". Pamela, sin perder la calma, respondió desde el escenario: "Para todos los que gritan, suban acá y díganmelo en la cara, pero mirándome a los ojos". Esta respuesta mostró que la cantante no dejará que esos comentarios la afecten.

Pamela Franco habla de sus videos en redes sociales. En la entrevista, Pamela Franco también negó que sus publicaciones en redes sociales estén dirigidas a Christian Cueva o su esposa.

"Antes decían que eran para otras personas, decidan. Yo hago porque me relaja, me divierte. No tengo que decirle nada a nadie a estas alturas, pero si les vende decir que estoy mandando indirectas...", comentó.