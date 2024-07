Paco Bazán explica por qué prefiere a Magaly que a Gisela: ¿Desconoce sus inicios con la 'Señito'?

El conductor deportivo Paco Bazán ha dado de qué hablar al confesar su preferencia por Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel, a pesar de que esta última fue fundamental en su carrera televisiva. Durante una entrevista en el podcast 'Edson Pa'que más', dirigido por Edson Dávila, conocido como 'Giselo', Bazán explicó los motivos de su elección y recordó su tiempo trabajando con la popular 'Señito'.

En medio de la entrevista de 'Edson Pa'que más' a Paco Bazán, 'Giselo' puso a Paco en un aprieto al preguntarle a quién prefería, si a Magaly Medina o a Gisela Valcárcel. Inicialmente, Bazán intentó salir del paso diciendo "empate", pero luego de insistir, finalmente se decidió por Magaly.

"Yo aprendí todo de Gisela. Fue mi universidad y estoy agradecidísimo, no tienes idea del agradecimiento que le tengo a ella" , dijo Bazán. Sin embargo, al volver a hacer la pregunta, su respuesta fue clara: "Magaly". Ante esto, 'Giselo' no dudó en comentar: "Qué agradecido eres ah".

Paco Bazán justificó su elección explicando que su relación con Magaly Medina es más cercana. Y esto se puede evidenciar en su relación televisiva en ATV, la cual se nota en las múltiples apariciones de ambos juntos en un mismo set. Además, ambos han tenido casi siempre buenas palabras para referirse al otro.

"Tengo una relación de amistad con Magaly y con Gisela no cultivé esa amistad", afirmó el conductor de 'El Deportivo' en ATV. A pesar de su elección, no dejó de reconocer la importancia de Gisela en su carrera: "Eso no quita que no esté agradecido y reconozca lo mejor que me pasó en la TV".