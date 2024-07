Erick Delgado vacila a Paco Bazán tras defender a Paolo Guerrero: "Eso te pasa por sapo"

El ex futbolista Erick Delgado no dudó en darle con palo a Paco Bazán luego de defender a Paolo Guerrero a quien presuntamente le habían quitado la seguridad en Trujillo Y es que a raíz de sus palabras Magaly Medina le puso la cruz al ex modelo.

Es así que el ex de Nataniel Sánchez le reclamó a Bazán el hecho de comentar cosas personales en su canal deportivo ya que considera que no venía al caso que hiciera hincapié en la seguridad del popular "Depredador".

Erick Delgado chanca a Paco Bazán

En el reciente programa de YouTube 'Entre Palos TV' conducido por Paco Bazán y Erick Delgado se desató la polémica luego de que saliera a discusión el hecho de que Paco defendiera a Paolo Guerrero luego de especularse que la Universidad César Vallejo le había quitado la seguridad al pelotero en Trujillo.

Estos comentarios le costaron caro a Paco ya que Magaly Medina no fue ajena a sus palabras y le reclamó al comentarista el motivo de su indignación solo porque a un peruano le quitan la seguridad cuando hay miles expuestos a la delincuencia de cada día. Es por ello que Erick no dudó en criticar a Paco por sus desatinadas palabras que habrían provocado el enojo de Magaly Medina.

"Bien hecho por sapo muy bien la madrina esta vez... Qué tenías que meterte tú eso te pasa por metiche porque eres un metete", le dijo el ex arquero a Paco.

Seguidamente Delgado recalcó que el conduce un programa deportivo por lo que sus temas personales de cada jugador no son de su incumbencia.

"Habla de lo deportivo no tienes que hablar... que tiene que ver con la seguridad", dijo Erick increpándole a Paco el hecho de que haya comentado sobre la seguridad del jugador.

Paco Bazán aseguró que sus comentarios enfadaron a su querida madrina por lo que le pidió ayuda a Erick para poder hacer las paces con la conductora de televisión, sin embargo, el ex arquero lo choteó y le dijo que es problema suyo.

"Arregla tus problemas solo mándale rosas de chocolate todo lo que me has dicho detrás de cámara porque yo te conozco estás nervioso, ya te veo apareciendo como chambelán con tu orquídea", dijo.

Incluso Erick aseguró que era probable que a la madrina le llegara un ramo de rosas como disculpa por el desatinado comentario de su compañero Paco y es que al parecer el comentarista deportivo ya aprendió la lección de no hablar de más en su programa.

"No se sorprendan si hoy en la noche vemos llegar un ramo de rosas grande, pa que' te metes a hablar todo el día eres un metiche eso no era deportivo", agregó Erick entre risas.

Cabe resaltar que efectivamente el día de ayer 19 de julio Magaly Medina recibió un arreglo floral pero no directamente de Paco Bazán sino de su equipo cómo disculpa por el comentario del ex jugador.

Paco Bazán defiende a Paolo Guerrero

Recordemos que Richard Acuña, presidente del equipo 'Poeta', aseguró la protección del 'Depredador' al contratar a un equipo de agentes de seguridad que se encargarían de cuidar al futbolista y a su familia durante toda su estancia en 'La capital de la eterna primavera' frente a las amenazas de extorsión.





Sin embargo, según lo revelado por Paco Bazán, esta medida de seguridad habría quedado de lado luego de la polémica que enfrenta el 'Depredador' contra UCV tras negarse a jugar ante Alianza Lima.

"Me parece que han debido cuidar a Paolo (Guerrero) y no lo están cuidando. En todo sentido lo digo, porque tengo la información que le habrían retirado la seguridad personal, por lo menos veinticuatro horas en Trujillo", dijo Bazán para sorpresa de muchos.

El comentarista se mostró indignado con el presunto retiro de la seguridad al jugador quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras negarse a jugar por su equipo y esta no es la única vez que tiene problemas con la UCV.

"Entiendo que no sé por orden de quién, pero le habrían retirado la seguridad personal a él y a su familia en Trujillo, después de los incidentes del fin de semana con el partido contra Alianza Lima", agregó el exjugador Paco Bazán.

Estas palabras causaron la molestia de Magaly Medina por lo que Erick Delgado le pidió a Paco Bazán no comentar temas personales de jugadores y se limite a lo deportivo.