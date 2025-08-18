Samahara acepta que Bryan Torres le fue infiel: "Tuvo conversaciones calientes con otras mujeres"

Samahara Lobatón confesó en El valor de la verdad que su novio, Bryan Torres, le fue infiel al hablar con varias chicas al mismo tiempo. Aunque no hubo un escándalo grande en ese entonces, la influencer indicó que el cantante estuvo a punto de perder a su familia por sus malas decisiones.

Samahara confiesa que sabía de las infidelidades de Bryan

En la pregunta 17, Samahara confirmó la traición de Bryan y señaló que se enteró porque la información se filtró en la prensa de espectáculos. Además, reveló que el cantante de salsa mantenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres.

"Tuvo bastantes conversaciones con otras mujeres, conversaciones calientes. Pasó el límite, no sé si eran hot, las puertas se abren", dijo la hija de Melissa Klug de manera metafórica.

Además, contó que esos episodios de infidelidad casi le cuestan su familia a Bryan, ya que ella decidió abandonar la casa que compartían tras enterarse de la traición. Explicó que fue ella quien decidió salir de allí y no sacar al cantante.

"Me fui de mi casa con mis hijas. Lo que esperaba la prensa era un circo, como antiguamente lo hacía, pero sabía que esta vez necesitaba ser un poco más madura. Ya tenía nueve meses de terapia y sabía que podía manejar mejor esta situación", agregó.

Finalmente, Samahara contó que Jesús Barco fue quien la ayudó a salir de su casa y, aunque después se reconcilió con Bryan Torres, no fue sencillo, ya que aseguró que tuvieron varias conversaciones antes de darle una segunda oportunidad.

La infidelidad de Bryan a Samahara

El escándalo de infidelidad que involucró a Bryan Torres y Samahara Lobatón acaparó la atención mediática en 2025. A tan solo tres meses de haber dado a luz a su hija Ainara, Samahara enfrentó rumores sobre una presunta traición por parte de su pareja.

Según informes, Bryan habría coqueteado con una mujer casada, situación que fue confirmada por el esposo de la mujer involucrada, quien presentó capturas de pantalla de conversaciones comprometedoras.

A pesar de las acusaciones, Bryan Torres negó las infidelidades y defendió su relación, asegurando que su familia estaba "mejor que nunca" . Sin embargo, nuevos audios filtrados parecían contradecir sus declaraciones, mostrando conversaciones que sugerían encuentros con otras mujeres.

Samahara, por su parte, decidió perdonar a Bryan, argumentando que su decisión fue tomada desde el corazón y guiada por el amor que siente por él . A pesar de las tensiones mediáticas, la pareja intentó reconstruir su relación, aunque las repercusiones públicas continuaron afectando su vida privada.