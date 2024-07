Pamela Franco se pronuncia tras recibir burlas por conciertos vacíos en su gira por Europa ¿Qué dijo?

Aunque el escándalo por su supuesto romance con el futbolista Christian Cueva ha disminuido, la cantante de cumbia Pamela Franco continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, no ha tenido mucho éxito en la asistencia a sus primeros conciertos en el extranjero. Cabe resaltar que dicha presentación fue parte de la gira por Europa que anunció semanas atrás, en medio de sus problemas amorosos.

En ese sentido, la gira por Europa de Pamela Franco no estaría saliendo como ella lo planeó. Sin embargo, decidió pronunciarse en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tal parece que la gira europea de la cantante de cumbia Pamela Franco no ha resultado como esperaba. Las imágenes de sus conciertos en Milán y Sevilla mostraron una asistencia muy baja, obligándola a presentarse ante pocas personas y siendo objeto de burlas por parte de algunos usuarios en las redes sociales.

Pamela Franco tajante mensaje en redes sociales

No obstante, la cumbiambera Pamela Franco decidió reaparecer en sus redes sociales lanzando un tajante mensaje en medio de las críticas por sus bajos asistentes en sus conciertos en Europa. "Seguimos trabajando porque parar, para mí, es un lujo que no me puedo dar", escribió Pamela Franco en su historia de Instagram.