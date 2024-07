¡Preocupada! UCV podría ser denunciado tras una posible salida de Paolo Guerrero, revela Brunella Horna

La conductora de América Hoy, Brunella Horna, expresó su preocupación por la posible salida de Paolo Guerrero del club UCV después de negarse a jugar contra Alianza Lima, partido que terminó en derrota para el 'Club Poeta'. Su esposo, Richard Acuña, no ha considerado liberar al seleccionado nacional debido a las severas sanciones que podría enfrentar el equipo.

En ese sentido, detalló a qué se debería esa posible denuncia que recibiría si Paolo Guerrero abandona el club poeta. Cabe resaltar que este acto traería muchas consecuencias para el equipo trujillano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La pareja de Richard Acuña, Brunella Horna reveló que su esposo no permitirá que Paolo Guerrero se una a otro equipo debido al perjuicio causado al club César Vallejo durante el partido contra Alianza Lima el pasado sábado, cuando el futbolista se negó a jugar desobedeciendo al entrenador Chicho Salas, con quien habría tenido un fuerte intercambio de palabras.

Rafael Cardozo afirmó que los patrocinadores que el club atrajo con la incorporación de Paolo Guerrero serían los más afectados por una posible salida del hijo de Doña Peta, lo que podría llevar al equipo a enfrentar serios problemas legales por incumplimiento de contratos.

Frente a la polémica con Paolo Guerrero, el Club César Vallejo emitió un comunicado afirmando que el 'Depredador' se negó a jugar, violando "los reglamentos internos" del equipo. Además, el club trujillano confirmó que el delantero solicitó su salida, pero aclararon que esta petición no ocurrió antes de la Copa América 2024.

En este contexto, el programa L1 MAX difundió un video subtitulado de la escena entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas, mostrando la conversación que tuvieron cuando el delantero se negó a entrar al campo.

"¿Qué pasa? No puedo jugar, no me siento bien", dice Guerrero cuando ve que 'Chicho' Salas se acerca a él. "Vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos, Paolo, no están pasando, no pueden llegar", le contesta el entrenador.