Yahaira Plasencia: Conductoras de 'América Hoy' criticaron el look de la salsera en los Premios Juventud

Nuevamente Yahaira Plasencia es tema de conversación en los programas de espectáculo peruanos, pues en esta ocasión la salsera estuvo presente en los Premios Juventud. Sin embargo, llamó la atención de muchos internautas en redes sociales por el look con el que se presente.

En ese sentido, las conductoras de América Hoy no dudaron en criticar la vestimenta de la salsera, el cual no fue de su total agrado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante el más reciente programa de América Hoy, las conductoras del magazine dedicaron instantes de su espacio televisivo para cuestionar el look que lució Yahaira Plasencia durante los Premios Juventud 2024. Y es que la salsera llegó de la mano con su productor Sergio George y llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales por su vestimenta.

"Yo a Yahaira la admiro muchísimo, pero la ropa no me gustó para nada. Para mí, menos es más, a veces uno quiere mostrar demasiado, verte sexy, pero no me gustó nada, ni el peinado, ni el maquillaje. Yahaira tiene para lucir, para mostrar todo lo que quiera, pero ese outfit...", fue el comentario de Brunella Horna.