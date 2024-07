Karelys Molina patentó nombre de 'Robotina': "Indecopi me lo dio a mí y no a Robotín"

La artista Karelys Molina mejor conocida como 'Robotina' reveló que logró patentar su personaje en Indecopi para así poder seguir cumpliendo sus contratos sin ningún problema ya que en el pasado se supo que 'Robotín' quiso patentar también el nombre artístico de Molina,

La expareja de Alan Castillo popularmente llamado 'Robotín' aseguró que ya se encuentra mucho más tranquila pues hasta el día de hoy su personaje le sigue brindando oportunidades para salir adelante con su talento de entretener al público.

La conocida y querida 'Robotina' anunció a través del diario Trome que finalmente pudo patentar su nombre artístico por Indecopi ya que podría haber tenido problemas, pues como se recuerda la comediante se hizo conocida a raíz de su relación con 'Robotín' quien en su momento quiso adueñarse del nombre de humorista.

Sin embargo, Karelys afirmó que ya es propietaria de su nombre 'Robotina' lo que le permitirá trabajar con su marca con total libertad y seguir presentándose en diversas partes de Lima.

"Ya tengo la patente. El nombre 'Robotina' me pertenece y estoy muy feliz. ('Robotín') intentó patentarlo antes, pero lo rechazaron y el Indecopi me dio el nombre a mí. Ahora puedo trabajar tranquila, sin temor" , dijo.

Asimismo, recalcó que le está yendo muy bien a su circo 'Gran Circo Stenval', donde presenta un show dirigido a niños en Carabayllo en donde también se ha ganado el cariño de grandes y chicos con su simpatía y carisma.

A pesar de que ya no realiza presentaciones junto a 'Robotín', Karelys continúa teniendo contratos como artista independiente junto a su equipo que la viene apoyando para dar un espectáculo de calidad.

Usuarios han felicitado a Robotina por su show circense e incluso algunos se han animado a pedir información sobre el espectáculo que ofrecerá en su circo para poder asistir en familia.

"Ahí estaré no me la pierdo", "Ese show si que estará divertido" , "Yo quiero ver a Robotina en acción", "Definitivamente estaré ahí con mis pequeños", " Nada mejor que pasar tiempo en familia junto a Robotina" , fueron algunos de los mensajes en redes.

La venezolana Karelys Molina, conocida como 'Robotina', nos sorprendió al unirse con todo al Carnaval de Ayacucho, luciendo trajes típicos y contagiando alegría a ritmo de comparsas. La 'Robotina', que ya lleva varios años en Perú, se sumergió en nuestras tradiciones con un entusiasmo que hizo vibrar a la 'Ciudad de las 33 Iglesias'.

Con su característica picardía, la 'Robotina' reveló su profundo cariño por el Perú ya que se ha sabido ganar el corazón de todo el público peruano con su buen corazón.

"Soy peruana de corazón, solo me falta el DNI". ¡Y eso no es todo! Adelantó que volverá para Semana Santa. "Ya me invitaron y me daré una vuelta", aseguró con alegría.