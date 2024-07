Yaco Eskenazi se coronó como el ganador de "El Gran Chef famosos": "Mucho sacrificio"

Después de una reñida competencia, Yaco Eskenazi logró vencer a Santiago Suárez en la gran final de "El Gran Chef famosos", el ex chico reality se mostró emocionado por haber levantado la olla de oro gracias a su esfuerzo y persistencia durante cada gala.

Cabe resaltar que Yaco Eskenazi logró volver al programa en el "Repechaje", el ex conductor de TV aseguró que volvía más decidido y convencido de ganar a pesar de haberle agarrado mucho cariño a sus compañeros.

Una final llena de emociones y sentimientos encontrados, Yaco Eskenazi logró imponerse tras una reñida final donde Brenda Carvalho ocupó el tercer lugar y Santiago Suárez el segundo.

El día de ayer la competencia se intensificó y los competidores tuvieron que convencer al jurado con sus platillos, los primeros fueron 'Tiradito de langostinos en salsa de ají amarillo con mayonesa de palta y galleta de aceituna' y 'Tataki de Bonito con salsa orienta y huancaína.'

Para Eskenazi el desafío fue bastante retador, pese a ello logró culminar sus platos y confiar en su destreza para impresionar al jurado ya que en el segundo platillo la preparación fue un plato libre; pero con tres proteínas. Al ex chico reality le tocó cocinar conejo.

Los esfuerzos de Yaco no fueron en vano ya que logró vencer a su querida amiga Brenda y a Santiago, incluso recalcó que jamás hubiera imaginado que llegaría a la gran final.

Antes de recibir su premio, Yaco expresó sus impresiones sobre su participación. "Muy sorprendido de estar entre los dos. Yo sentía que Brenda era favorita. Giacomo, me diste una lección en dos palabras, que gracias a la vida lo tomé bien, 'humildad de aprendiz'" , mencionó.

Cabe resaltar que la familia de Yaco no pudo estar presente para levantar junto al ex modelo la olla de oro, pese a ello, Natalie Vértiz le dedicó una tierna publicación a su esposo por su empeño y persistencia en el programa.

Finalmente, Eskenazi agregó que gracias a su participación en el programa ha logrado agarrarle un cariño a la cocina y es que en el pasado preparar platillos complejos no era su fuerte, sin embargo, dejó de lado las excusas y empezó a aprender y poco a poco ir mejorando.

"Ha sido muy bonito. De verdad que he descubierto un gran cariño por la cocina", sentenció Yaco.

Diversos usuarios aplaudieron el triunfo del ex chico reality y aseguraron que la final estaba bastante reñida y que incluso cualquiera merecía ganar por todo su esfuerzo constante en la cocina.

Yaco Eskenazi llevaba una excelente relación con su padre cuando este estaba en vida, por lo que en la más reciente edición de 'El gran chef: famosos', el concursante no pudo evitar romper en llanto al recordar a su fallecido progenitor y confesó que lo extraña mucho cada día.

La producción del reality de cocina dedicó una sección a los padres de los participantes, jurados y conductor, así como también a los concursantes que son padres de familia, como es el caso de Yaco.

En la pantalla del programa apareció una foto de Yaco con su padre, Don Raúl Eskenazi, quien falleció en el 2020 y eso provocó que el exguerrero brinde palabras que conmovieron a sus compañeros.

"Esta cocina lo que más me ha traído es una conexión que yo no sabía que tenía con él. Fue un papá duro, fuerte. Lo extraño, algo que nunca me voy a olvidar es que creo que todos tenemos una voz adentro que nos habla. Desde que mi papá se fue, la voz que tengo es la voz de mi papá. Lo extraño mucho, de verdad", expresó.