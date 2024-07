¡En las grandes ligas! Nicola Porcella debuta como conductor de exitoso programa mexicano 'Hoy'

Nicola Porcella, ex locutor de Radio Karibeña, sigue triunfando en México. Ahora, el conocido actor emprendió una nueva faceta como conductor de televisión en uno de los programas más reconocidos del país charro, el magazine matutino 'Hoy'.

El amigo de Wendy Guevara se volvió tendencia en México, Perú y varios otros países de latinoamérica tras reemplazar al actor Aarath de la Torre en la conducción del mencionado espacio de espectáculos, debido a que participará en la nueva temporada del reality 'La Casa De Los Famosos', mismo que lanzó a la fama a Nicola Porcella

Durante su primer día junto a figuras como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona; Nicola no puedo evitar sentirse emocionado por este nuevo logro en su carrera y hasta bromeó sobre ser el reemplazo de Arath.

"Ahora sí, por fin llegué, venía a buscar a mi querido Arath de la Torre, que hoy empieza una nueva aventura. Tiene que irse como la estrella que es así que de mi platita he comprado, no mentira, la he alquilado esta limusina para irnos juntos a que empieces esta nueva aventura en La casa de los famosos 2″, expresó.