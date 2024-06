Nicola Porcella recuerda que hace un año ingresaba a La Casa de Los Famosos México: "Me salvaron"

Nicola Porcella es un peruano que viene triunfando en México y cuenta con el apoyo de miles de fanáticas que lo conocieron en La Casa de Los Famosos Mx. Ahora, recuerda con cariño su ingreso hace un años al reality show que cambió para siempre su vida.

El peruano Nicola Porcella se encuentra actualmente en México junto a su familia, en medio de varios proyectos para su carrera. Como se recuerda, el actor ganó una gran fama en el país mexicano tras participar en la primera temporada de La Casa de Los Famosos. Aunque quedó en segundo puesto, recibió el apoyo de miles de seguidores y varios contratos para que se quede en ese país.

Hace un año, se daba inicio a este reality show y donde el peruano pudo conquistar el corazón de sus fans al verlo las 24 horas. Porcella participó en divertidos retos, formó una gran amistad con todos los integrantes del 'team infierno', pero en especial con su Wendy Guevara. Por ello, el artista decidió dedicar unas palabras a todos por su apoyo incondicional y cambiar su vida.

"Un año desde me salvaron a mí y a mi familia. No tengo palabras de agradecimiento para expresar todo lo que siento por ustedes, me dieron una nueva oportunidad y solo quiero devolverles todo este cariño con mucho amor y trabajo. Feliz aniversario 1% Gracias Totales", escribió Nicola Porcella en sus redes sociales.