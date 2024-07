Mónica Sánchez revela el verdadero motivo por el que abandonó 'Al Fondo hay Sitio': "No podía más"

Mónica Sánchez, famosa por su papel de 'Charito' en 'Al Fondo Hay Sitio', ha compartido detalles sobre los problemas de salud que la obligaron a dejar la popular teleserie peruana. En una entrevista con Verónica Linares, la actriz explicó que su bienestar se vio afectado por el ritmo de vida agitado y las largas jornadas de grabación.

Luego de varios años interpretando el papel de 'Charito', la actriz decidió dar un paso al costado y enfocarse en nuevos retos dentro de su carrera profesional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Recientemente se conoció que Mónica Sánchez anunciaba su retiro de Al Fondo hay Sitio, la emblemática serie peruana que ha acompañado por años a las familias, tras lo cual se especuló mucho acerca de los motivos por el cual la popular 'Charito' le decía adiós a las Lomas.

En ese sentido, Mónica Sánchez explicó cómo el estrés durante las grabaciones de 'Al Fondo Hay Sitio' se manifestó en su cuerpo, causándole intensos dolores musculares, hasta el punto de sentir malestar con cualquier roce o movimiento, lo cual terminó por llevarla a decidir retirarse de la serie.

"Siempre hablamos del estrés como 'ay, relájate', pero el estrés ataca a cada cuerpo de diferentes maneras. A mí me atacó en mi sistema nervioso central, se inflamó mucho, entonces dejaba de emitir descargas eléctricas a mis músculos y al cerebro, fue muy fuerte. Empecé a sentir una fatiga muy grande, muchos dolores musculares, llegó un momento en el que me tocabas la punta del pie y me dolía. Mi cuerpo pedía parar", reveló Mónica Sánchez.