Rebeca Escribens se quiebra por separación de Laura Spoya: "Lo mejor que puedes hacer es guardar silencio"

La conductora de "América Espectáculos", Rebeca Escribens, no pudo evitar conmoverse tras ver el desgarrador testimonio de Laura Spoya, quien confirmó entre sollozos su separación de Brian Rullan. Conmovida por el dolor de la ex Miss Perú, Rebeca le dedicó unas sentidas palabras de aliento en pleno programa y le pidió que siga adelante por sus hijos.

Una separación siempre duele, más aún cuando hay hijos de por medio. Eso es lo que está viviendo la ex Miss Perú, Laura Spoya, quien confirmó en su podcast que se encuentra separada de su esposo Brian Rullan y está atravesando un duro proceso de divorcio. Sus palabras llegaron hasta el set de "América Espectáculos", donde Rebeca Escribens no pudo contener las lágrimas.

" Ay, qué difícil. Sin duda está atravesando por un duelo. Se siente, ¿no? Yo no la conozco a Laura, pero escucharla y verla en estos momentos en la nota, he querido llorar porque el duelo es duelo en cualquier tipo de situación. Y desde aquí todo mi cariño y respeto, Laura ", expresó Rebeca, visiblemente conmovida.

Rebeca le da un consejo en vivo. Aunque Rebeca aclaró que no es cercana a Laura, le envió un consejo directo desde el corazón.

Además, la animadora resaltó la fortaleza de Spoya y le aseguró que saldrá adelante por sus hijos. Le expresó su respeto y cariño.

" Tú has demostrado en la vida que eres una mujer fuerte, valiente, sensible. Y estoy segura que vas a salir adelante, sobre todo para proteger esas dos criaturas que son tu vida. Todo mi cariño, todo mi respeto para ti ", dijo Rebeca con la voz entrecortada.

A través de su podcast Good Time, Laura decidió hablar claro. Confirmó que sí está separada y que viene viviendo un proceso complicado desde hace tiempo.

Contó que pensó en quedarse callada, pero ya no pudo más. Incluso pensó en renunciar a su programa Good Time, pero no lo hizo.

"Hoy día he venido aquí a decir esto porque pensé venir y no decir nada. Pero no puedo. Ya esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar, es la verdad. Porque siento que me estoy autodestruyendo", confesó.