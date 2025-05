"Siento que me estoy autodestruyendo": Laura Spoya casi renuncia a su programa tras confirmar separación

¡A punto de renunciar en vivo! Laura Spoya conmovió a todos al aparecer visiblemente afectada en el pódcast 'Good Time'. Su intención era dejar el programa por la difícil situación personal que atraviesa al separarse de Brian Rullan, pero al final decidió quedarse. Sin embargo, no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose frente a las cámaras.

Laura Spoya impactó a todos sus seguidores al aparecer entre lágrimas en el programa 'Good Time', donde confirmó su separación del empresario mexicano Brian Rullan. A pesar de que su intención inicial era renunciar, decidió quedarse, pero no pudo evitar quebrarse ante cámaras.

"Mi intención de venir aquí fue llegar a las 11, llegué hecha un mar de lágrimas... no lloro con facilidad, pero creo que ya hay situaciones que me han sobrepasado por mucho" , dijo Laura.

La también modelo contó que intentó mantenerse fuerte, pero la presión mediática y la exposición de su vida privada la hicieron colapsar emocionalmente.

"Pensé venir y no decir nada, pensé venir y continuar el show como siempre, pero no puedo, ya esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar, es la verdad. Siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la única mujer, la única pareja que no funciona", confesó en vivo.