"Tú estás al borde del divorcio": Israel Dreyfus trolea a Laura Spoya por hablarle de relaciones estables

Laura Spoya vivió un momento incómodo en la más reciente edición de su podcast, ya que Israel Dreyfus la confrontó por preguntarle sobre la posibilidad de tener una relación formal con alguien. El exintegrante de 'Combate' le recordó a Laura la situación actual que vive con su esposo, ya que hay rumores de que estarían distanciados y al borde del divorcio.

Dreyfus fue invitado esta mañana al podcast GoodTime, conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Durante la entrevista, recordaron varios momentos de cuando Israel se inició en el reality Combate junto a Mario.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el tono de la conversación girara hacia la vida sentimental de Israel. En determinado momento, el joven comentó que actualmente se encuentra soltero y no tiene deseos de tener una relación formal con nadie. Incluso compartió un caso especial que le tocó vivir.

"Hasta ahorita somos patas, creo que ha sido mi relación más sana con una chica con la que no he estado, al menos", contó Israel respecto a una joven con la que salió durante un tiempo , y con la cual, al parecer, mantiene una excelente relación amical.

Esto provocó que Laura le hiciera una pregunta: "¿Y piensas que alguna vez te vas a estabilizar?". La respuesta de Israel fue contundente, ya que recordó el estado de la relación de la conductora.