Tilsa Lozano responde si llegó a tener problemas con Laura Spoya en 'La Noche Habla': "Ella tuvo sus motivos"

Después de mucho tiempo, Tilsa Lozano regresó a la televisión conduciendo un programa con varios artistas. Aunque entre ellos estaba Laura Spoya, ella se retiró un tiempo después e iniciaron rumores de posibles enfrentamientos con la 'vengadora'.

Como se recuerda, el programa de 'La Noche Habla' se estrenó después de 'El Valor de la Verdad' para que conversen con los invitados del sillón rojo. Es así como los conductores que iniciaron este segmento nocturno estaba Tilsa Lozano y Laura Spoya.

Tras la salida de la Miss Perú 2015, se rumoreaba sobre posible riñas en el trabajo con la 'ex vengadora'. Aunque la modelo lo descartó, ahora salió Tilsa Lozano para aclarar los comentarios que vienen circulando, ya que ambas tenían pequeñas confrontaciones e indirectas en los programas.

Hace unos días, Laura Spoya afirmó que las razones por la cual se retiró de la conducción del programa nocturno fue por un tema familiar y personal, ya que tiene muchos proyectos en curso que la estaban consumiendo. Además, de que le quitaba mucho tiempo y sus hijos le reclamaban.

En un programa de 'La Noche Habla', los conductores estuvieron conversando sobre el caso de Christian Cueva con las supuestas amantes que tuvo en su relación. Es entonces, cuando Tilsa Lozano menciona que una de ellas se habría ilusionado por los mensajes que se compartieron, pero Laura Spoya la interrumpe con tremendo mensaje haciéndole recordar su pasado con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

"Yo vi que ella estaba ilusionada", menciona en un primer momento Tilsa Lozano y su compañera Spoya le interrumpe: "¿Y eso qué tiene que ver? Ilusiónate con alguien que no tenga esposa". En eso, la 'vengadora' agrega: "Pero si tienes a un mentiroso que te está diciendo que 'no, no, no'" y la ex Miss Perú responde: "No, a mí tampoco me engaña".