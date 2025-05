Delany López se ríe a carcajadas cuando le preguntan por Xiomy Kanashiro: "Los pies"

Delany López se ha convertido en una figura de la televisión peruana tras haber sido captada hace un par de años con Jefferson Farfán. Durante una entrevista, la joven fue consultada por la actual pareja del exfutbolista, Xiomy Kanashiro y tuvo una peculiar reacción.

¡Delany López no aguantó la risa!

En el programa de 'Amor y Fuego', Delany López estuvo hablando sobre la polémica en que está envuelta tras ser vinculada como la autora de una cuenta de Instagram que revela información de futbolistas. Después de ello, estuvo contando sobre su relación con Jefferson Farfán.

Luego, el conductor Rodrigo González vio que el exfutbolista estuvo saliendo con Delany López, Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez a la vez. Es así como le pregunta a la invitada qué le diría a la actual novio de la 'Foquita', pero ella tiene una peculiar reacción que desató la risa de todo el set.

"Y si le podrías decir algo a Xiomy, ¿Qué le dirías?", le dice Rodrigo y Delany no puede contener su risa y deja en desconcierto al conductor. Entonces, la joven menciona: "Porque me dijeron el nombre y se me vino algo a la mente de lo que están hablando de... los pies que me acaban de preguntar, se me vino a la mente y me he empezado a reír por eso".

Después, la ex saliente de Jefferson Farfán agrega que mientras estuvo alistándose en los camerinos antes de entrar al programa, la grabaron mientras se echaba una crema en los pies. Al parecer, querían comparar sus pies con los de la bailarina Kanashiro.

"Me parecía raro que cuando estaba que me cambiaba me enfocaban los pies. Yo me estaba echando crema, me enfocaban mis pies y yo decía: '¿Por qué? Y ahí reaccioné' pero por los pies, ahora van a poner las comparaciones", añadió al final entre risas.

Los pies de Xiomy Kanashiro

Hace unos días, 'Metiche' de 'Todo se Filtra' señaló que los pies de la bailarina Xiomy no combinarían con el cuerpazo que lleva por las cirugías. Además, de que debería estar más pendiente de tenerlos bien cuidados para siempre lucir bien.

"Esos terribles pies, no se ha hecho la pedicura, no se ha echado una crema, ni esmalte (...) Yo entiendo que las mujeres que trabajan en TV y se ponen los tacazos, se deforman los pies. Tú puedes lucir espectacular, con el cuerpazo que te has hecho, pero que son esos pies, por Dios", agregó.

A raíz de este detalle, Xiomy Kanashiro ha estado en medio de la polémica por sus pies que no estarían bien cuidados. Es por ello, que en el programa de 'Amor y Fuego' trataron de grabar los pies de Delany López para compararlos con la actual novia de Jefferson Farfán y desató la risa de la invitada.