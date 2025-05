Laura Spoya anuncia su ruptura con Brian Rullan en medio de lágrimas: "Lo hago por mis hijos"

Laura Spoya reapareció en su podcast Good Time para anunciar su ruptura definitiva con su esposo Brian Rullan. Los rumores y la especulación hicieron que la modelo rompiera en llanto ante cámaras y explicara los motivos por los que decidió dar por terminado su matrimonio.

Laura Spoya confirma su ruptura con Brian Rullan

La relación de Laura y Brian parecía haberse resquebrajado hace varios meses, ya que dejaron de aparecer juntos en redes sociales y el empresario se mudó a México para seguir con sus negocios, mientras Laura se quedó en Lima para trabajar como conductora.

Los rumores de una crisis matrimonial o ruptura no tardaron en llegar, pero Laura siempre se negó a hablar del tema, hasta hoy. Hace unos minutos, la conductora de Al Sexto Día se presentó en su podcast con el rostro desencajado y anunció su separación.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo. Nunca es fácil cuando una relación se termina, no es fácil cuando uno está en un proceso de separación. Y si he tratado de proteger lo que está sucediendo, es netamente por el amor a mis hijos y a mi familia", dijo en un inicio.

En esa misma línea, Laura explicó que intentó mantener su separación en reserva por respeto a su familia. Sin embargo, el tema se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación, y eso habría estado afectando la salud mental de sus pequeños.

"No he querido hacer de esto un circo, es lo último que hubiera querido, y siento que se está convirtiendo en uno. Es por eso que me molesta tanto, porque sé la mujer que soy, sé lo fuerte que soy (...) Puedo parecer frívola diciendo que me gusta tener 250 chambas, pero quiero que sepan que todo esto lo hago netamente por mis hijos", aseguró.

Laura rompe en llanto por críticas en redes sociales

La ex Miss Perú también se tomó unos segundos para responder a todas las críticas y rumores que circulan en redes sociales respecto a su separación. La modelo aseguró que está muy molesta por los comentarios que los internautas dejan, y que incluso la tildan de cosas que no la identifican.

"Siempre he velado por la estabilidad de mi familia. Soy una persona altamente ambiciosa, siempre lo he sido, y nunca he necesitado de nadie para poder salir adelante. Me molesta mucho que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo. Ayer estuve leyendo y siento que el límite del respeto se perdió hace bastante", dijo muy consternada.

Finalmente, Laura indicó que estuvo a punto de renunciar a Good Time, ya que hoy en la mañana no sabía qué hacer, y su único pensamiento era llegar al podcast. Sin embargo, ha preferido dar la cara para evitar más especulaciones. También pidió a la prensa que no sigan preguntando por el tema, ya que no dará declaraciones al respecto.

De esta manera, Laura Spoya confirmó el fin de su matrimonio con Brian Rullan en un emotivo episodio de su podcast. Entre lágrimas, explicó que prioriza el bienestar de sus hijos. Pidió respeto a su privacidad y rechazó los rumores que circulan en redes sociales. Asegura que no dará más declaraciones al respecto.