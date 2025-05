Hermana de Ana Lucía revela que Edwin Guerrero confirmó el embarazo de la cantante ante su familia

La historia de amor entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina ha desencadenado un escándalo, ya que la tiktoker Alina Loja indicó que el músico le fue infiel a la cantante mientras ella estaba embarazada en 2024. Sin embargo, Edwin negó todo y ahora hay versiones encontradas.

Todo empezó cuando, hace unos días, Ana Lucía arremetió contra Alina, acusándola de decir mentiras sobre Edwin Guerrero en un en vivo de TikTok. Esto provocó que Alina saliera a defender su versión y, para ello, mostró chats con el músico en los que se habla del embarazo de Ana Lucía.

Según los audios que difundió Llka, Edwin negó tajantemente ser el responsable del embarazo de Urbina, indicando que en ese momento ella tenía otro novio y que su relación había terminado en 2021.

Los audios de Edwin Guerrero fueron difundidos nuevamente anoche en el programa Magaly TV, La Firme, y eso provocó que la hermana de Ana Lucía, Ana Claudia, saliera en su defensa, indicando que su hermana siempre ha preferido callar, pero esta vez el tema ha llegado a un punto insostenible.

El equipo de Magaly Medina intentó contactarse con el líder de Corazón Serrano, pero indicaron que no obtuvieron respuesta alguna de su parte y que el último comunicado que hizo fue hace unos días en su cuenta de Instagram, donde se disculpaba públicamente con Ana Lucía.

Durante la emisión del programa de Magaly Medina, Alina Loja contó que en junio de 2024 mantuvo contacto directo con Edwin Guerrero. Según explicó, el acercamiento ocurrió cuando ella mostró interés en pasar un casting para Corazón Serrano. La conversación derivó en coqueteos y, finalmente, en un encuentro íntimo.

"Como él sabía que me gustaba cantar, me dijo para que vaya a un estudio. Entre los tragos, él empezó a coquetear porque me robó los besos. Me dejé llevar por el momento. Tengo que ser responsable, soy una persona adulta", relató la tiktoker.