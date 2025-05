Tiktoker revela que Edwin Guerrero le yapeo 50 soles: "Es necesario que tomes una pastilla del día siguiente"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser expuesto por la tiktoker Alina Loja, conocida en redes como "Reyna Colibrí". La joven presentó pruebas en 'Magaly TV: La Firme' que comprometen seriamente al músico, no solo por un presunto vínculo íntimo entre ambos, sino por haber negado su relación y el embarazo de Ana Lucía Urbina.

Durante la emisión del programa de Magaly Medina, Alina Loja contó que en junio de 2024 mantuvo contacto directo con Edwin Guerrero. Según explicó, el acercamiento ocurrió cuando ella mostró interés en pasar un casting para Corazón Serrano. La conversación derivó en coqueteos y, finalmente, en un encuentro íntimo.

"Como él sabía que me gustaba cantar, me dijo para que vaya a un estudio. Entre los tragos, él empezó a coquetear porque me robó los besos. Me dejé llevar por el momento. Tengo que ser responsable, soy una persona adulta", relató la tiktoker.