Darinka Ramírez revela que sí se cuidaba cuando se embarazó de Farfán: "Me enteré a los 5 meses y 2 semanas"

La relación de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez ha causado mucho revuelo en la farándula, más cuando se reveló que el exfutbolista se enteró que sería padre otra vez cuando la joven tenía 6 meses. Ahora, la nueva influencer afirmó que ella se enteró solo dos semanas antes de contarla a la 'Foquita'.

Durante una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', Darinka Ramírez contó sobre la relación que ha llevado con Jefferson Farfán como padres. Después, el conductor Rodrigo González le preguntó sobre cuando el exfutbolista reveló que se enteró que tendría una hija cuando la joven ya tenía seis meses.

Esto causó muchas dudas de cómo se pudo avanzar tanto en la gestación, sin conocer que estaba esperando un bebé. Por ello, Darinka terminó revelando cómo fue que se enteró que sería madre.

"Cuando yo me enteré fue a los 5 meses y dos semanas, a mi sí me venía mi mes. A parte que era irregular, a los tres meses fue mi última regla y después, ya en el quinto mes me enteré. El doctor me dijo que tenía un embarazo silencioso", reveló la joven en una entrevista en vivo.

Ante esto, los conductores de TV quedaron consternados, ya que una persona al tener intimidad con otra persona y algunos cambios físicos, deberían haberla alertado. Es así como la joven influencer afirmó que se cuidaba tomando pastillas anticonceptivas diarias y se alertó cuando sintió que su barriga empezó a moverse.

"Yo me cuidaba en ese entonces, usaba pastillas diarias. Me enteré porque se movió mi barriga en ese entonces, me fui a ver y a las dos semanas le avisé. como yo te dije era irregular, no me vino y se movió mi barriga", contó.