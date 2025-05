Darinka Ramírez confiesa que le reclamó a Jefferson Farfán por Delany López: "Me dijo que solo era su amiga"

Darinka Ramírez volvió a aparecer en televisión para referirse al vínculo que mantiene con Jefferson Farfán, padre de su hija Luana. Esta vez, la joven brindó declaraciones en 'Amor y Fuego' tras la reciente entrevista de Delany López, quien aseguró que su relación con el exfutbolista se mantuvo hasta diciembre de 2024. Ante ello, Darinka no dudó en contar detalles inéditos de su historia con la 'Foquita'.

Durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Darinka confirmó que en su momento sí le pidió explicaciones a Jefferson Farfán cuando fue vinculado con Delany López. Aclaró que el exdeportista le negó tener un romance con ella y aseguró que solo eran amigos.

"Olenka me lo negó cuando yo me enteré, pero de Delany yo sí le reclamé", respondió Ramírez. Lo que pasa es que siempre me dijo que era su amiga, que la conocía, pero a la vez, como me decía que no quería nada, a la vez estaba con nosotras ahí, se quedaba (en el departamento)", precisó.