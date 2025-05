Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán tras indirecta de 'pisapajas': "Toda mi vida he trabajado"

En el último podcast de Jefferson Farfán, tuvo de invitado a Christian Cueva donde estuvieron hablando de mujeres que los inspiren y no 'pisapajas'. Ante esta supuesta indirecta a todas las exparejas de la 'Foquita', Darinka Ramírez salió a responder.

Darinka responde a Farfán por frase 'pisapajas'

En el podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán mandó una indirecta a sus exparejas dando entender que serían mujeres que no lo inspiraban porque supuestamente no trabajaban. Ante esto, el exfutbolista mencionó que no tienen 'brillo', una indirecta más para Darinka Ramírez que ha utilizado esa nueva frase para ella, pero sale a responder.

"Yo no me identifico porque toda mi vida he trabajado, estando con mi hija pequeñita, igual he trabajado, le he metido a la chamba. La verdad no me identifico con eso", expresó la joven ante los reporteros de 'Todo se filtra'.

Sobre la frase patentada

Tras recibir carta notarial de Farfán, Darinka Ramírez afirma que estas frases han sido patentadas desde el año pasado, desde que el exfutbolista inició su podcast. Además, revela que solo se estaría apoyando para poder facturar ingresos para su pequeña hija en común.

"Lo que tengo entendido es que lo ha patentado el año pasado, no tiene relación a lo que yo he dicho últimamente. Estoy en proceso de patentar la mía, ahora es 'brillo' , ya no luz. Yo me estoy apoyando, gracias, porque también por eso yo facturo para su hija", agregó.

Así mismo, la joven expresó que actualmente no tiene ningún problema con Jefferson Farfán sobre la manutención de su hija juntos. Además, resaltó que no mantiene contacto con el padre de su pequeña.

"Yo no tengo ningún tipo de contacto con él, pero igual tenemos una pequeña y tendremos que seguir viéndonos por ahí. Hasta el momento sigue cumpliendo (la pensión), no tengo ningún tipo de problema con eso por el momento", expresó.

Interesada en ingresar a la TV

Durante la entrevista con el programa de 'Todo se filtra', la joven Ramírez afirmó estar interesada en cualquier trabajo que le puedan ofrecer y que se estaría preparando para poder conducir en la televisión, si surge la oportunidad.

Ahora, Darinka Ramírez se encuentra visitando varios programas de televisión para poder seguir facturando. La joven se encuentra enfocada en seguir trabajando para generar ingresos para su pequeña hija que tiene con Jefferson Farfán, y que cualquier indirecta sobre la frase 'pisapajas' no le cae porque siempre ha trabajado.