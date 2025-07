Beto Ortiz confiesa que es 'sugar daddy' en sus viajes al extranjero: "Soy el que no quiere salir en las fotos"

Beto Ortiz se presentó en el podcast de Magaly Medina y, fiel a su estilo, confesó que es el Sugar Daddy en los viajes que realiza al extranjero. Aunque lo dijo en tono sarcástico, aseguró que gasta mucho cuando viaja y que es de las personas que no gusta salir en fotos, para no dejar pruebas de los lugares que visita.

En la íntima conversación que tuvieron los periodistas, Beto aseguró que los viajes son lo único en lo que no se mide para gastar, ya que considera que las experiencias son lo único que una persona se lleva al morir. Magaly coincidió con la opinión de Beto y comentó que ella también viaja cada vez que tiene la posibilidad.

Enseguida, Magaly comparó a Beto con las "chicas Tulum", un grupo de modelos peruanas que viajaban frecuentemente a las playas de México y siempre aparecían solas en las fotos. Sin embargo, Beto bromeó al respecto y dijo que él es la contraparte, ya que sería quien auspicia los viajes.