Chechito será el nuevo invitado de "El Valor de la Verdad": Hablará sobre Xiomy Kanashiro, secretos y más

¡Se viene fuerte! Sergio Romero, más conocido como Chechito, será el nuevo invitado en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". En el avance del programa, ya se han soltado algunas preguntas que pondrán en aprietos al cantante de cumbia, quien hablará de todo: desde su vida amorosa hasta momentos de peligro.

Uno de los temas que más ha generado expectativa es sobre una presunta relación de Chechito con Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán.

En el avance, Beto Ortiz va al grano y le lanza: "¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?" . A lo que Chechito aparentemente responde tranquilo: "Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer" . Sin embargo, el conductor insiste: "Tú le dijiste quédate" , pero Chechito lo niega: "No le dije quédate". Y ante el clásico "No me mientas" de Beto, el cantante aclara: "Eso sí, quédate un rato más. Porque vamos a cenar y para compartir un rato" .

Balazo en plena tocada. Chechito también contó un momento de miedo que vivió durante una presentación.

¿Amorío con Leslie Shaw? Otra pregunta que le hicieron a Chechito que hizo saltar las alarmas fue sobre Leslie Shaw.

El artista Chechito también confesó que el éxito le trajo bastante dinero, algo a lo que no estaba acostumbrado.

"No sabía qué hacer con tanto dinero. No tenía cocina, no tenía refrigeradora, no tenía televisor, no tenía muebles. No tenía nada. Pero yo quería un carro deportivo", contó entre risas.