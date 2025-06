Chechito responde a rumores de romance con streamer Daniela Taquire: "No chapamos"

El cantante Chechito se presentó en "Magaly TV La Firme" para hablar sin pelos en la lengua sobre los romances que se le han vinculado, especialmente con la streamer Daniela Taquire. Allí mencionó de dónde se conocen, la cena que tuvieron y la cercanía que mostraron en TV y redes.

Chechito no se quedó callado y salió a dar su versión sobre los rumores de un supuesto romance con la streamer Daniela Taquire. El cantante estuvo en el programa de Magaly Medina y contó todo lo que pasó detrás de cámaras en su videoclip y la cena que compartieron.

¿Amor o solo trabajo? Sergio Romero, más conocido como Chechito, explicó que su cercanía con Daniela fue parte de su reciente videoclip. La joven fue modelo en ese proyecto musical y luego salieron a cenar, pero solo por trabajo.

"Mira, salí a cenar. Sí, hubo una celebración", reconoció. Pero de inmediato aclaró que no fue una cita romántica. " Fue porque estábamos celebrando el lanzamiento de la canción y que en pocos días la canción tenía más de 100,000 visualizaciones" , mencionó en "Magaly TV La Firme".

Chechito elogió a Daniela y su forma de ser. Fue allí donde Magaly le preguntó directo si había algo entre ellos.

"Yo siempre lo he dicho, Dani para mí es una excelente persona, es súper linda, súper chévere" , mencionó Chechito. "¿Y es tu amiga?" , lanzó la periodista. "Sí, solo amiga" , respondió él. "No chapamos" , recalcó firme.

Chechito contó que la relación con Daniela fue puramente profesional. Ella aparece en su video, pero fuera de eso no hubo acercamientos románticos. Incluso mencionó que no hablaban mucho porque ella estaba ocupada haciendo transmisiones en vivo en plataformas como Kick.

Sobre la polémica en televisión y la supuesta cercanía, Chechito le explicó a Magaly lo que sucedió en el programa de la Chola Chabuca.

También negó que haya intentado aprovecharse de la popularidad de Daniela, quien tiene más de 3 millones de seguidores. Resaltó que su equipo y él han buscando juntarse fuera de cámaras para que no digan que la busca por visualizaciones.

"Yo no lo veo así. A mí me incomoda estar todo el tiempo en stream porque una palabra mal dicha se puede malinterpretar", dijo. También quiso dejar claro que no la buscaba por fama ni seguidores. "Yo quería evitar todo ese tipo de cosas, aparte de que también tengo mi público", expresó.