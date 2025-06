Chechito sale a aclarar tras acusaciones de anfitriona venezolana: "Muchas cosas pasaron"

En las últimos días, Chechito ha sido acusado de supuestamente haber estado con dos amigas anfitrionas extranjeras. Ante esto, decidió aparecer en el programa de Magaly para aclararlo todo y terminó confesando que habría pecado de ser confiado.

En 'Magaly TV La Firme', el cantante Chechito llegó para poder aclarar todo lo que han estado declarando sobre él en los últimos días. Afirma que no llegó a tener una relación con algunas de las jóvenes anfitrionas. Así mismo, aclara que a sus 20 años recién empezó a conocer sobre estas mujeres en las discotecas.

"Yo la verdad no sabía, el tiempo que salí con ella. Muchas cosas pasaron y yo no suelo prestar atención al chisme. Para mí luego de una larga gira y cuando llego a las discotecas empiezo a conocer esto de las anfitrionas. En las presentaciones no había en el escenario", expresó.