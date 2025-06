¡Lo llevan en la sangre! Ana Paula Consorte quiere que sus hijos jueguen fútbol como Paolo Guerrero

Hoy se llevó a cabo el partido de Perú contra Ecuador y antes de que iniciara la confrontación, Ana Paula Consorte dio una entrevista. Es así como terminó revelando su deseo de que sus hijos sigan los pasos de Paolo Guerrero en el fútbol.

Para el programa de 'El Rincón del Hincha', Ana Paula Consorte dio una entrevista en el Estadio Nacional donde contó muy emocionada que se siente como peruana alentando a la 'bicolor' y a su pareja Paolo Guerrero.

Después, la brasileña respondió ante la cuestión de que sus hijos se conviertan en futbolistas. Consorte afirmó que ya desea que sus pequeños empiecen a jugar, pero todavía sería muy pronto para sus edades. Aunque de igual manera, ella está enseñándoles.

"Los bebés están siempre juntos, hoy día no pude traerlos, pero siempre que puedo están conmigo y con Paolo. Yo quiero que los dos sean futbolistas, yo les enseño, estoy entrenando con ellos. Le dije a Paolo '¿no hay una escuela para niños?' y me dijo 'no es muy temprano, pero estoy entrenando con ellos", expresó.