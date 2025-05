Rodrigo Cuba revela cómo pasa tiempo con sus hijas ahora que está soltero: "La veo casi todos los días"

El 'Gato' Cuba respondió preguntas en Instagram y reveló cómo se organiza para compartir con Mía y la pequeña Guguis, sus hijas con Melissa Paredes y Ale Venturo respectivamente. También Rodrigo Cuba habría desmentido los rumores sobre una reconciliación con Ale Venturo.

Rodrigo Cuba decidió abrir su corazón y responder a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. El futbolista aprovechó la famosa "cajita de preguntas" para contar detalles de su día a día y aclarar los rumores que lo rodean. Así confesó cómo organiza su tiempo para pasar tiempo con sus hijas Mía y Aissa.

Una de las consultas que le hicieron fue sobre su hija mayor, Mía, fruto de su relación con Melissa Paredes. El futbolista detalló los días que pasa con ella.

"¿Por qué no pasas más tiempo con tu hija mayor?", le preguntaron. Rodrigo no dudó en responder: "Aquí estoy con mi hijita hermosa, la veo todas las semanas, martes, miércoles y jueves, y muchas veces cuando me dice que tiene que trabajar también me la deja. Y yo feliz".