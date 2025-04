Rodrigo Cuba responde tras aparecer con una joven tras su ruptura con Ale Venturo ¿Fue infidelidad?

Hace unas semanas, Rodrigo Cuba anunció que terminó su relación con la madre de su última hija, Ale Venturo. Ahora, fue captado en salidas con una nueva jovencita de 27 años con tratos cariñosos. Ante esto, el futbolista salió a responder sobre el rumor de una supuesta infidelidad.

Las cámaras del programa 'Amor y Fuego', entrevistaron al futbolista Rodrigo Cuba luego de ser captado hace unos días con una joven de 27 años de edad. En las imágenes se puede ver que el deportista se encontraba un poco fastidiado por ser seguido por los periodistas y va escuchando lo que le preguntan.

"Mucho se ha hablado que tu separación con Ale Venturo habría sido por un tema de infidelidad ¿Qué nos puedes decir de esta foto?", le pregunta el reportero al futbolista y responde: "Ya les he dicho creo que varias veces que no les voy a declarar nada (...) no tengo nada que decirte".