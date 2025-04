Clonación de tarjetas: Shirley Arica afirma que una tercera persona le compró los vuelos a Punta Cana

Hace unos días, una joven denunció que su tarjeta habría sido clonada y fue usado para comprar los vuelos de Shirley Arica con su familia a Punta Cana. Tras ello, la 'chica realidad' afirma que no tiene nada que ver en el asunto y que los pasajes lo compró una tercera persona.

Sophia García estuvo presente en el programa de 'Amor y Fuego' hace unos días, revelando que Shirley Arica realizó un viaje junto a su familia con su tarjeta de crédito por medio de una agencia de viajes. Ante esto, la 'chica realidad' fue consultada sobre este asunto sobre clonación de tarjeta, donde fue vinculada anteriormente por un exnovio.

"Yo no tengo nada que ver y ya las autoridades verán. No voy a dar explicaciones de verdad, siempre han hablado de mí un montón de cosas así que no me sorprende", responde la joven ante las preguntas del reportero. "Has tenido un pasado fraudulento", le dice nuevamente el comunicador y Arica responde: "Por un enamorado mío, eso no fue culpa mía".