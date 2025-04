Olenka Mejía asegura que tuvo una relación de 4 meses con Piero Quispe: "Me buscaba, me invitaba a partidos"

Olenka Mejía sorprendió al revelar que tuvo una relación de cuatro meses con el futbolista Piero Quispe en 2022. Según contó en una entrevista con Magaly TV: La Firme, el actual jugador de Pumas UNAM y ella fueron pareja desde junio hasta noviembre de ese año.

La modelo aseguró que, tras la ruptura, Quispe continuó buscándola e incluso intentó retomar la relación en 2023. Señaló que el deportista la invitaba a partidos y hasta le compró pasajes para viajar a México, donde él radica actualmente junto a su esposa, Cielo Berrios.

"En el 2022 afines de julio, estuvimos en una relación, se acabó en noviembre del 2022, de ahí quiso volver conmigo en febrero, marzo, como insistió, como que de nuevo quería volver, me buscaba, me invitaba a los partidos, me dijo a mí que él quería que yo vaya a México", indicó.