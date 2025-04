Magaly critica a personas que defienden a Piero Quispe tras ampay con Olenka Mejía: "Nadie te obliga"

El 1 de abril se anunció que Piero Quispe fue el futbolista ampayado por las cámaras de 'Magaly Tv La Firme', donde aparece con Olenka Mejía. Después de ello, varias figuras salieron a defender al pelotero y Magaly los critica por querer cubrirlo.

Al inicio de su programa, Magaly Medina inició su programa hablando del ampay que se informó el 1 de abril. Es así como la conductora comenta que ha escuchado a supuestos periodistas del deporte defendiendo a Piero Quispe por supuestamente haber sido sembrado.

"Hoy he escuchado a varios machistas defensores de la infidelidad en este país porque esto se normaliza, 'pobrecitos los hombres ¿no? que caen en las manos de estas mujeres que los siembran'. He escuchado mujeres tan defensoras de lo machista, decían 'pobrecito, lo han sembrado'" , expresó.

Luego, la 'urraca' agrega que el futbolista de 23 años es una persona adulta que no es inocente y sabe cuáles deben ser sus prioridades. Afirma que debió pensar en su compromiso con su familia y su novia, antes de supuestamente haberse metido con Olenka Mejía.

"Nadie te siembra, eso es mentira, porque si tú eres una persona que tiene una responsabilidad y un compromiso con tu novia, tu hijo, tu familia, sabes que quieres en la vida y lo que no quieres perder. Puede venir una mujer calata a tu cuarto de hotel y no te dejas ser tentado porque tienes claro porque no eres una animalito" , añadió.

Después, comenta que así como este joven futbolista, son varios deportistas que no asumen su error que cometieron al engañar a sus parejas. Afirma que fue decisión de Quispe ser fiel o no.

"Ya tiene bien claro a quien quiere y qué es lo que quiere en su relación dice 'no, lo siento,' no le das alas a ningún tipo de mujer, dice que 'no' y punto. Es tú opción ser fiel o no serlo. Es tu decisión, nadie te obliga anda acuéstate con fulana. Puede ser muy joven, tiene que asumir las consecuencias de sus actos", expresó.