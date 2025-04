Entrevistador revela que Ale Venturo y 'Gato' Cuba habrían terminado su relación hace más de un mes

La ruptura de la empresaria Ale Venturo y el futbolista Rodrigo Cuba ha dejado muy tristes a sus seguidores. Sin embargo, la pareja habría decidido separar sus caminos hace aproximadamente un mes, según reveló un entrevistador que tuvo acceso exclusivo a la información de primera mano.

El programa América Hoy emitió un informe en el que se resaltaba que, en la entrevista que el periodista Rolando Oquendo le hizo a Ale y Rodrigo, se evidenciaban conflictos en la relación. Sin embargo, nadie imaginó que eso terminaría en una ruptura definitiva.

El programa también se comunicó con Rolando para obtener su versión de lo sucedido, ya que fue la última persona que pudo obtener declaraciones exclusivas de la pareja, que tiene una hija en común.

"Rodrigo me comentó cuando salió el video (de la entrevista). Me dijo que ya habían terminado, solo que lo estaban manejando en privado. No tuvieron problemas en que el video esté en Internet", dijo Rolando en un inicio.