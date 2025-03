¡No se separaron! Rodrigo Cuba y Ale Venturo reaparecen juntos con planes de bebé incluido

Después de semanas de rumores sobre una posible ruptura, Rodrigo Cuba y Ale Venturo han dejado claro que su relación sigue más fuerte que nunca. La pareja sorprendió a sus seguidores al reaparecer juntos en el podcast Historias detrás de las historias, donde hablaron de su futuro, su familia y hasta de un posible segundo bebé.

Hace poco, los rumores de separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba comenzaron a sonar fuerte, ya que ambos dejaron de compartir contenido juntos en redes sociales. Sin embargo, Ale salió al frente de estos rumores al compartir una tierna foto de su hija junto a Rodrigo, desmintiendo cualquier especulación sobre una ruptura.

Ale Venturo comparte foto de Rodrigo Cuba con su hija. (Instagram)

Ale Venturo revela su deseo de tener otro bebé. En la entrevista, Ale sorprendió a todos al confesar su deseo de agrandar la familia.

"Yo sí quiero, aunque ahorita Rodrigo está en negación. Él ya me prometió, así que sí o sí tiene que cumplir la promesa", dijo Ale entre risas. La empresaria no se detuvo allí y añadió, bromeando: "Yo hago todo, yo lo mantengo, te firmo lo que sea, si quieres que no lo reconozca, solo dame el hombrecito".