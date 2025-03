¡Llena de amor! Mirella Paz revela el sexo de su bebé: ¿Cómo se llamará?

La cantante Mirella Paz, conocida por su talento en la agrupación femenina Son Tentación, está más feliz que nunca. Y es que recientemente compartió con todos sus seguidores que la revelación de sexo de su futuro bebé.

A través de sus redes sociales, Mirella Paz no ocultó su emoción por esta nueva etapa de su vida. Realizó la revelación de sexo de su bebé en una emotiva ceremonia. Además, publicó un video con las expectativas de amigos y familiares sobre si su bebé sería varón o mujer.

"Yo pensaba que iba a ser mujercita, mi pareja estaba seguro de que sería hombrecito y, la verdad, estoy feliz, no te imaginas la emoción que sentimos el día de la revelación de sexo" , contó conmovida.

Ya eligieron el nombre del bebé. Con la ternura que la caracteriza, la artista también reveló cómo decidieron el nombre del pequeño.

"Ya tenemos nombre, se llamará Lucca" , dijo orgullosa. Incluso añadió que su bebé será "el caballerito que me cuide" , frase que arrancó más de un suspiro entre sus fans.

La revelación del sexo del bebé se dio durante una reunión familiar muy especial, donde no faltaron los abrazos y las lágrimas de emoción. Entre los asistentes estuvieron Paula Arias y sus compañeras de Son Tentación, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y alegría por Mirella.

La cantante se mostró emocionada por la próxima llegada de su bebé. Mirella sintió que este bebé era una motivación para salir adelante, llenándola de esperanza y fuerza.

"Cuando supe que vendrías lloré por que era el significado de un nuevo inicio en mi vida y sentí miedo de no estar preparada para ti. Sin embargo, poco a poco fui sintiendo que tu crecimiento en mi interior me llenaba de una fuerza que no imaginé alguna vez tener, y aunque mis temores seguían estaba ansiosa por tu llegada", se lee.